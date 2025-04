Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ausgelaufenes Gefahrgut - Großeinsatz

Am Dienstagvormittag kam es in Ittenhausen zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Ein Lastwagenfahrer hatte beim Entladen bemerkt, dass ein geladenes Fass leckte und eine zunächst unbekannten Menge des darin transportierten Gefahrguts ausgetreten war. Er alarmiert umgehend die Feuerwehr. Die Polizei sperrte im Bereich der Friedenstraße, der Dekan-Rogg-Straße und der Grötzelstraße vorsorglich weiträumig ab. Ein Gefahrgut-Trupp der Feuerwehr verschaffte sich einen Überblick. Gegen 10.30 Uhr konnte eine erste Entwarnung gegeben werden. Zur Beseitigung der ausgetretenen Natriumhydroxidlösung, das zu Reinigungszwecken verwendet wird, und dem Abtransport des havarierten Fasses war der Bereich bis etwa 12.15 Uhr gesperrt.

Friedrichshafen

Einbruch in Kindergarten

Mutmaßlich auf der Suche nach Bargeld waren Einbrecher, als sie sich über das vergangene Wochenende hinweg gewaltsam Zutritt zum Kindergarten in der Mörikestraße verschafft haben. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, öffneten im Inneren mehrere Schränke und stahlen zwei Geldkassetten mit einem niedrigen dreistelligen Euro-Betrag. Der Sachschaden fiel bei der Tat deutlich höher aus und wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Anlagebetrug - Senior überweist Ersparnisse

Eine Anlagemöglichkeit mit angeblich großen Gewinnchancen hatte für einen Senior aus Friedrichshafen große Verluste zur Folge. Ende vergangenen Jahres war er im Internet auf die vielversprechende Anlagemöglichkeit aufmerksam geworden und eröffnete auf Anraten der vermeintlichen Finanz- und Anlageberater ein Handelskonto. Nachdem er einen kleineren Geldbetrag überwiesen hatte, folgten in den kommenden Wochen und Monaten weitere Anweisungen, Geld zu transferieren, um auch mit Krypto-Handel hohe Gewinne erzielen zu können. Erst als der Senior seine gesamten Ersparnisse, einen sechsstelligen Euro-Betrag, auf ausländische Konten überwiesen hatte, wurde er stutzig und meldete den Vorfall bei der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr in der Olgastraße ermittelt die Polizei Immenstaad und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter stieß mutmaßlich bei einem Parkmanöver gegen einen geparkten Seat Ibiza und verursachte hinten links einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall und dessen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 bei der Polizei zu melden.

Friedrichshafen

Kind angegriffen und bestohlen

Nachdem Jugendliche am Montag gegen 14.30 Uhr in der Ailinger Straße ein Kind geschlagen und bestohlen haben sollen, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Angaben des Kindes zufolge seien zwei etwa 14 Jahre alte Jugendliche im Bereich der Magdalenenstraße auf ihn zugekommen, hätten ihn körperlich attackiert und zwei Zeugen weggestoßen. Anschließend sei er von den Angreifern durchsucht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden. Unter Drohungen hätte er daraufhin den Geldbeutel geöffnet, woraufhin einer der Täter nach dem Bargeld griff und mit seinem Begleiter auf einem E-Scooter in Richtung Bodenseecenter fuhren. Der Unbekannte soll etwa 14 Jahre alt, rund 160-170cm groß und korpulent sein. Er trug ein graues T-Shirt und eine schwarz/dunkelblaue Jogginghose. Sein Begleiter soll ebenfalls etwa 14 Jahre alt, etwa 160cm groß und schlank sein. Er war mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Pullover der Marke "Stone-Island" bekleidet und trug eine beige Base-Cap und eine schwarze Bauchtasche. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung, geht ersten Hinweisen nach und bittet weitere Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Immenstaad

Solarmodul von Parkautomat zerstört

Mit roher Gewalt haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntag das Solarmodul eines Parkautomaten am Parkplatz des Kletterparks zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Markdorf

Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Mehrere leicht verletzte Personen und drei beschädigte Autos war die Bilanz eines Unfalls am Montag gegen 11.15 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Ittendorf und Markdorf. Ein Autofahrer war in Richtung Markdorf unterwegs, wollte nach links auf einen Wanderparkplatz abbiegen und musste hierfür verkehrsbedingt abbremsen. Während ein VW-Fahrer seine Geschwindigkeit rechtzeitig verringern konnte, erkannte ein 34 Jahre alter Honda-Lenker die Gefahr zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den VW auf. Auch eine nachfolgende 22-Jährige konnte einen Unfall nicht mehr verhindern und fuhr mit ihrem VW auf den Honda auf. Drei Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zum Teil zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch die 22-Jährige, die nach dem Unfall über gesundheitliche Beschwerden klagte, wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Die drei beteiligten Fahrzeuge, an denen jeweils mehrere tausend Euro Sachschaden entstand, mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr und ein größeres Aufgebot an Rettungskräften samt Notärzten an der Unfallstelle im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die B 33 für rund zwei Stunden teilweise voll gesperrt.

Bermatingen

Unfallflucht

Auf 1.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag an einem in der Mühlbachstraße vor einer Pension geparkten Mercedes angerichtet hat. Nach dem Unfall, der sich mutmaßlich beim Rangieren zwischen 19.30 Uhr und 14.15 Uhr ereignet haben dürfte, fuhr der Verursacher einfach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Markdorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell