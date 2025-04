Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Audi will vor Kontrolle flüchten - Fahrerin ohne gültigen Führerschein unterwegs

Vor einer Polizeikontrolle wollte am späten Montagabend eine 29-jährige Audi-Fahrerin in Meßkirch flüchten. Die Frau bog in der Innenstadt schnell ab, als sie die Polizeistreife erblickte, und gab Gas. Blaulicht und Anhalte-Signale missachtete die Frau, stattdessen fuhr sie teils mit augenscheinlich knapp 100 km/h in Richtung eines Industriegebiets und stellte dort ihren Wagen ab. Die Beamten brauchten nicht lange, bis die Fahrerin des Wagens ausfindig gemacht war: Die 29-Jährige konnte lediglich einen ausländischen Führerschein vorzeigen, der seine Gültigkeit in Deutschland zwischenzeitlich verloren hatte. Neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt auf die Audi-Fahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu, da sie vor der Kontrolle geflüchtet war. Auch den Halter des Wagens erwarten strafrechtliche Konsequenzen, da er die Fahrt ohne gültigen Führerschein zugelassen hatte.

Sigmaringen

Motorroller unbefugt in Gebrauch genommen

Einen Motorroller, der zwischen Sonntag und Montag im Bereich Landesbahnstraße auf einem Parkplatz abgestellt war, haben Unbekannte unbefugt in Gebrauch genommen. Die Halterin des Rollers hatte diesen dort geparkt und später Manipulationen am Zündschloss sowie Beschädigungen am Sitzfach festgestellt. Nach bisheriger Einschätzung dürften Unbekannte eine Spritztour mit dem Motorroller unternommen haben und diesen anschließend wieder auf dem Schotterparkplatz zurückgelassen haben. Personen, die bemerkt haben, wie sich Unbekannte an dem Roller zu schaffen gemacht haben, oder die die mögliche Spritztour beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Meßkirch

Beiträge "liken" und dabei leichtes Geld verdienen - Junger Mann fällt auf Betrugsmasche herein

Die Aussicht auf leicht verdientes Geld hat einen jungen Mann aus einer umliegenden Gemeinde um über 10.000 Euro gebracht. Betrüger hatten den Mann über einen Messenger Dienst kontaktiert und ihm ein scheinbar lukratives Angebot gemacht: Für das Liken von Youtube-Videos stellten sie ihm eine Provision in Aussicht. Nachdem er zunächst auch kleinere Zahlungen erhalten hatte, brachten die Betrüger den jungen Mann dazu, tiefer in das "Geschäft" einzusteigen. Er leistete nach und nach Zahlungen mit der Aussicht auf höhere Provisionen, bis er schließlich feststellen musste, dass er keine Auszahlungen mehr erhielt. Der Polizeiposten Meßkirch hat nun Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Betrugs eingeleitet. Die Polizei warnt vor dubiosen Geschäften, bei denen scheinbar mit Leichtigkeit das "große Geld" verdient werden kann. Gerade bei Kontaktaufnahmen über Messenger Dienste oder Internet-Accounts ohne klare Kenntnis über das Geschäftsmodell und die handelnden Personen ist erhöhte Vorsicht geboten. Weitere Informationen zu dieser oder anderen Betrugsmaschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de . Auch im Bodenseekreis unseres Polizeipräsidiums (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6013106 ) ermittelt die Polizei wegen eines ähnlich gelagerten Betrugsfalls.

Pfullendorf

Mülltonne gerät in Brand - Zeuge handelt zügig

Eine Mülltonne ist am Montagabend vor einem Wohngebäude in der Konrad-Heilig-Straße in Brand geraten. Ein Zeuge hatte den Brand glücklicherweise schnell bemerkt und zügig gehandelt, indem er die Tonne von der Gebäudefassade wegschob und so möglicherweise Schlimmeres verhinderte. Die örtliche Feuerwehr löschte die Tonne schließlich ab, während die Polizei die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen hat. Eine zumindest fahrlässige Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen werden.

Pfullendorf

Fenster an Kläranlage eingeworfen

Sachschaden von mehreren hundert Euro haben Unbekannte angerichtet, indem sie zwischen Donnerstagnachmittag und Montagnachmittag zwei Fenster an der örtlichen Kläranlage mit Steinen eingeworfen haben. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen der mutwilligen Beschädigungen und nimmt mögliche Hinweise auf die Steinewerfer unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell