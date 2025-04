Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Kriminalpolizei ermittelt wegen Exhibitionismus

Wegen exhibitionistischer Handlungen hat das Kriminalkommissariat Sigmaringen die Ermittlungen gegen einen bislang unbekannten Mann eingeleitet und bittet nun Zeugen um Hinweise. Zwei Jungen meldeten den Mann, der am Montagnachmittag gegen 15 Uhr bei Hausen im Bereich zwischen Rehgehege und Andelsbach nur wenige Meter von ihnen entfernt sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Beschrieben wird der Unbekannte als etwa 25 Jahre alt und rund 180 cm groß, mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild und brauner Kurzhaarfrisur. Er trug demnach einen schwarzen Pullover sowie eine dunkle Trainingshose und soll einen auffälligen oder schwankenden Gang gehabt haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Stetten am kalten Markt

Unfallflucht

Mehrere Kratzer und gelben Lack hat ein Unbekannter am Montagvormittag bei einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Europastraße an einem Audi hinterlassen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unbekannte den geparkten Wagen und fuhr anschließend davon. Um den Sachschaden von rund 3.000 Euro kümmerte er sich derweil nicht. Personen, die den Unfall zwischen 9.45 Uhr und 10.45 Uhr beobachtet haben oder Hinweise auf dem unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07573/815 auf dem Polizeiposten Stetten am kalten Markt zu melden. Gegen den Unbekannten wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

Pfullendorf

Motorradfahrer bei Unfall schwerer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in der Heiligenberger Straße wurde ein Motorradfahrer schwerer verletzt. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer übersah kurz vor 6 Uhr den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer beim Abbiegen von der Gartenstraße auf die Heiligenbergerstraße und erfasste seine Maschine. Der 44 Jahre alte Motorradfahrer wurde in der Folge auf die Motorhaube des BMW und anschließend zu Boden geschleudert. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall rund 12.000 Euro Sachschaden.

Bad Saulgau

Auf Schuldach geklettert - Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch kommt auf einen 24-Jährigen zu, der am Dienstagabend über Feuerleitern gemeinsam mit zwei weiteren Begleitern auf das Dach einer Schule im Wuhrweg geklettert war. Während seine beiden Begleiter flüchteten, stellten die hinzugerufenen Polizisten den 24-Jährigen. Während der Verfolgung der beiden Unbekannten stürzte ein Beamter und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus untersucht werden mussten. Die Ermittlungen zu den Begleitern des 24-Jährigen, die Zeugenangaben zufolge auch Spraydosen bei sich gehabt haben sollen, dauern an.

Bad Saulgau

Notruf missbraucht - Strafanzeige

Gleich mehrmals den Notruf gewählt hat am Montag und Dienstag ein alkoholisierter 44-Jähriger, der vorgab, medizinische Hilfe zu benötigen. Nachdem ein Rettungsdienst den Mann mehrmals untersucht und dabei keine medizinischen Probleme festgestellt hatte, wählte der Mann dennoch weiterhin den Notruf. Der unbelehrbare 44-Jährige wird sich nun wegen des Missbrauchs von Notrufen verantworten müssen.

Mengen

Bei Arbeitsunfall verletzt

Feuerwehr und Rettungsdienst hat ein Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in der Reiserstraße auf den Plan gerufen. Ein 56-Jährige wollte Arbeiten an einer Gasleitung vornehmen und kletterte hierzu eine Leiter in ein rund zwei Meter tiefes Loch hinab. Offensichtlich bewusst sprang der Mann kurz vor Ende der Leiter ab und zog sich beim Aufkommen auf dem Boden unglücklicherweise Verletzungen an den Beinen zu. Die Wehrleute mussten den Mann bergen, der später vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Polizeiposten Mengen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Arbeitsunfalls aufgenommen.

Wald

Auto überschlägt sich - eine Schwerverletzte

Eine Schwerverletzte und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, bei dem sich am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Auenbachstraße ein Volvo überschlagen hat. Aus noch unklarer Ursache verlor der 48-jährige Fahrer gegen 16 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Verkehrsinsel, woraufhin sich der Volvo überschlug und auf dem Fahrzeugdach liegen blieb. Eine 24-jährige Beifahrerin zog sich infolge des Unfalls schwerere Verletzungen zu, sie wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 48-jährige Fahrer sowie ein weiterer Beifahrer blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Um den Volvo, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

