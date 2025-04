Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte zünden Baumstumpf an

Bislang unbekannte Täter haben am Montag kurz nach 17 Uhr einen Baumstumpf im Bereich Höll in der Weststadt mit Flüssigkeit übergossen und angezündet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das oberflächliche Feuer rasch löschen. Ein Übergreifen auf andere Bäume war aufgrund der Entfernung unwahrscheinlich. Kurz vor dem Brand konnte ein Zeuge eine sechs- bis siebenköpfige Jugendgruppe im Bereich des Brandortes wahrnehmen. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise auf die Jugendlichen.

Ravensburg

Gegen Wohnmobil geprallt - hoher Sachschaden

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Montag gegen ein Wohnmobil geprallt, das auf dem Parkplatz der Rinkenburghalle in der Schenkenstraße abgestellt war. Der Unbekannte fuhr gegen das Heck und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr er im Anschluss weg. Das Polizeirevier Ravensburg geht anhand von Spuren davon aus, dass der Unfallverursacher möglicherweise mit einem gelben Fahrzeug unterwegs war. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern melden.

Horgenzell

Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Weil er eigenen Angaben zufolge müde war, ist ein 58 Jahre alter VW-Fahrer am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Sattelbach und Winterbach von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte er mit einem Holzkasten, einem Verkehrszeichen und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Der 58-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, an seinem VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Bad Wurzach

Vandalen werfen Scheibe ein

Eine Glasscheibe am Schulzentrum haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen mit einem Stein eingeworfen. Die Scheibe am Übergang der Sportanlage zum Schulhof ging dabei zu Bruch, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt und geht anhand des zurückgelassenen Mülls davon aus, dass sich zur Tatzeit eine Personengruppe auf dem Schulhof befunden haben dürfte. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07564/2013 entgegen.

Wangen

Sonnensegel mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende hinweg am Kindergarten im Nieratzer Weg mutwillig Sachschaden angerichtet. Sie warfen mehrere dort gelagerte Autoreifen auf das im Garten des Grundstücks gespannte Sonnensegel, sodass dieses deformiert und beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die zwischen Freitag und Sonntag auf dem Gelände des Kindergartens verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 an das Polizeirevier Wangen zu wenden.

Vogt

Imbisswagen aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Offenbar hungrige und durstige Täter haben in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Imbisswagen in der Wolfegger Straße aufgebrochen. Sie hebelten den Wagen gewaltsam auf und stahlen Dönerbrot, Pommes-Packungen, Ayran und mehrere Großpackungen Getränkedosen im Wert von insgesamt rund 100 Euro. Wie hoch der angerichtete Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht näher bekannt. Gegen 21 Uhr fielen im dortigen Bereich drei bis vier Jugendliche mit Motorrollern auf. Die Ermittler des Polizeipostens Vogt schließen aktuell nicht aus, dass diese möglicherweise in Verbindung zum Einbruch stehen könnten. Zeugen, die zu Tat und Täter sowie zu den Jugendlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 an die Polizei zu wenden.

Bodnegg

Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Rund 35.000 Euro Gesamtsachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der B 32 zwischen Rotheidlen und Korb ereignet hat. Ein Citroen Jumpy-Fahrer fuhr auf Höhe Annahäusern an den Fahrbahnrand, um seinen Wagen dort kurzfristig zu stoppen. Während ein dahinterfahrender 70-Jähriger seinen Nissan rechtzeitig abbremsen konnte und langsam an dem Wagen vorbeifuhr, konnte ein 73-Jähriger seinen Fiat Doblo nicht mehr bremsen und fuhr dem Nissan auf. Auch eine 41-Jährige erkannte den Vorfall nicht rechtzeitig, krachte mit ihrem Citroen zunächst wuchtig in den Fiat und im Anschluss in den stehenden Citroen Jumpy. Die 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Wagen und der Fiat waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Waldsee / Reute

In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Gaisbeurer Straße sind in der Nacht von Montag auf Dienstag Unbekannte eingestiegen. Die Täter hebelten nach bisherigen Erkenntnissen das Fenster eines Technikraums im Erdgeschoss auf und durchwühlten anschließend mehrere Räumlichkeiten. Ob die Unbekannten bei ihrem Einbruch Beute gemacht haben, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

