POL-PDKL: Vorfahrtsunfall mit zwei Leichtverletzten

Alsenz (ots)

Am Freitagvormittag wurden bei einem Vorfahrtsunfall auf der Bundesstraße 48 bei Alsenz zwei Personen leicht verletzt. Eine 41-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis wollte aus Hochstätten kommend von der B 48 nach links auf die Hauptstraße in Alsenz abbiegen. Dabei übersah er einen in Richtung Hochstätten fahrenden PKW, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 30000 Euro geschätzt. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren aus Alsenz und Rockenhausen, sowie die Polizei beteiligt.|pirok

