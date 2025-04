Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Autofahrer verstribt bei Verkehrsunfall

Berg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Ettishofer Straße im Ortsteil Weiler ist ein Autofahrer verstorben. Der 85 Jahre alte VW-Lenker war gegen 16.15 Uhr von Berg in Richtung B 32 unterwegs und kam in einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab. Sein Wagen überfuhr erst eine Laterne und prallte im Anschluss gegen eine Hauswand. Bei der Kollision wurde der Fahrer im VW eingeklemmt und schwerer verletzt. Er war nach der Kollision nicht ansprechbar und musste von Feuerwehr und Ersthelfern aus dem Auto befreit werden. Er verstarb trotz sofortiger Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle.

Der Unfallwagen wurde bei der Kollision so schwer beschädigt, dass ein Abschleppdienst das Fahrzeug bergen musste. Die Ortsdurchfahrt Weiler ist zur Verkehrsunfallaufnahme aktuell gesperrt.

