Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei bittet nach Unfallflucht um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Nach einer Unfallflucht auf einem Parkplatz an der Straße "Im Fuhlenbrock" sucht die Polizei einen bislang unbekannten Verursacher. Am Dienstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:40 Uhr wurde dort ein Nissan Micra an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 4000 Euro.

Hinweise werden von der Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell