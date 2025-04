Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rennradfahrer von Auto erfasst

Glück im Unglück hatte ein 33 Jahre alter Rennradfahrer, als er am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Zeppelinstraße in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 49 Jahre alte Mazda-Fahrerin war in Richtung Immenstaad unterwegs und wollte an der Einmündung zur Spaltensteiner Straße nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Radler neben ihr auf dem Radweg, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Radler, der vorbildlich einen Fahrradhelm trug, wurde dabei nicht verletzt. Am Auto entstand rund 3.000 Euro, am Rennrad etwa 500 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Friedrichshafener Flughafens. Eine 41 Jahre alte Tesla-Fahrerin fuhr von der K 7791 auf die K 7728 ein, übersah dabei einen von rechts vom Seewaldkreisel kommenden BMW-Fahrer und nahm dem 83-Jährigen die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entstand jeweils erheblicher Sachschaden, der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Tettnang

Vandalen richten an Aussichtspunkt erheblichen Schaden an - Zeugen gesucht

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, haben unbekannte Vandalen vergangene Woche zwischen Mittwoch und Donnerstag (9.4./10.4.) beim Aussichtspunkt am Hopfenwanderweg in Diglishofen in blinder Zerstörungswut erheblichen Sachschaden angerichtet. Sie zerstörten mehrere schwere Tische und Bänke aus massivem Holz. Zwei der Bänke fehlen gänzlich. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Täter, die in der Tatnacht an besagter Örtlichkeit offenbar ein Lagerfeuer gemacht hatten, Teile der Einrichtung als Feuerholz verwendeten. Seites der Stadtverwaltung Tettnang wird der angerichtete Sachschaden auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet nun Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Tettnang

Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen zwischen 7.45 Uhr und 11 Uhr im Parkhaus in der Grabenstraße ermittelt die Polizei Tettnang. Ein Unbekannter stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken auf dem ersten Parkdeck gegen einen Kombi und fuhr danach davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Tettnang

Mann im Wald geschlagen und bedroht

Nachdem ein 29-Jähriger gegenüber der Polizei angibt, am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr im Waldstück zwischen Tannau und Ucht attackiert worden zu sein, ermittelt die Kriminalpolizei. Zwei Männer sollen ihn mehrfach geschlagen und ihn unter weiteren Drohungen zur Zahlung vermeintlicher Schulden aufgefordert haben. Der verletzte 29-Jährige erstattete am Folgetag Anzeige bei der Polizei, die nun ersten Hinweisen nachgeht. Die Ermittler schließen einen persönlichen Bezug zwischen Tätern und Opfer nicht aus. Personen, die am Dienstagabend im Waldstück im Bereich der Krumbacher Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

