Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Start der Motorradsaison von schweren Unfällen überschattet - Polizei mahnt zur Vorsicht

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis (ots)

Die diesjährige Motorradsaison im Gebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg ist leider von schweren Verkehrsunfällen überschattet. Rund ein Dutzend schwerverletzte Motorradfahrerinnen und -fahrer sowie drei tödlich verunglückte Zweiradfahrer ist die Bilanz der noch jungen Saison.

(Pressemitteilungen zu den tödlichen Motorradunfällen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6014447 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6005505 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6012320)

Die Ursachen sind vielfältig, häufig spielen jedoch überhöhte Geschwindigkeit, Selbstüberschätzung in Kurven und beim Überholen, mangelnde Fahrpraxis nach der Winterpause sowie ungeeignete Schutzkleidung eine Rolle. Auch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmenden trägt mitunter zur Entstehung schwerer Unfälle bei.

Die Polizei appelliert deshalb dringend an alle Verkehrsteilnehmenden mit folgenden Präventionsbotschaften:

1. Runter vom Gas und vorausschauendes Fahren - gerade in Kurven und auf unübersichtlichen Streckenabschnitten! Geschwindigkeit und riskante Fahrweisen sind die Hauptursachen schwerer Motorradunfälle. Wer zu schnell fährt, riskiert nicht nur sein eigenes Leben.

2. Erfahrung zählt - frisch auf dem Bike? Defensiv fahren und langsam herantasten! Nach der Winterpause fehlt oft die Fahrpraxis und Routine. Selbstüberschätzung ist fehl am Platz. Auch ein Fahrsicherheitstraining ist ein guter Auftakt in die Saison.

3. Die richtige Schutzkleidung - immer, überall! Gut sichtbare, hochwertige Schutzkleidung und ein passender Helm können bei kurzen als auch langen Strecken Unfälle oder schwere Verletzungen verhindern.

4. Aufmerksamkeit rettet Leben - gegenseitige Rücksicht im Straßenverkehr! Ob Auto- oder Motorradfahrer: Wer aufmerksam fährt und den Blick für andere Verkehrsteilnehmer schärft, verhindert Unfälle.

Das Polizeipräsidium Ravensburg veranstaltet zusammen mit dem Polizeipräsidium Konstanz und weiteren Partnern am 27. April 2025 am Knopfmacherfels an der L 277 zwischen Fridingen und Beuron einen Biker-Aktionstag. Auch in Kißlegg findet am 4. Mai 2025 auf dem Rathausplatz ein Motorradsicherheitstag statt. Interessierte Biker sind herzlich eingeladen.

