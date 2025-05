Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrerin in weißem Smart soll Unfall verursacht haben; Sicher im Alter - Polizei klärt auf; Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Fahrerin in weißem Smart soll Unfall verursacht haben - Hanau

(cb) Eine etwa 20 bis 30 Jahre alter Fahrerin eines weißen Smart Cabrio soll am Donnerstag, gegen 18.10 Uhr, im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Straße / Mainstraße einen Unfall verursacht haben und anschließend geflüchtet sein. Laut derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 30-Jähriger in seinem schwarzen BMW die Königsberger Straße in Richtung Mainstraße entlang, als die wartepflichtige Unbekannte in ihrem weißen Smart Cabrio mit schwarzem Dach aus der Straße "Am Pedro-Jung-Park" ihm die Vorfahrt nahm und es zum Zusammenstoß kam. Der weiße Smart stieß mit der rechten Fahrzeugfront gegen den hinteren Radkasten des schwarzen BMWs und verursachte dadurch einen Sachschaden von etwa 1.900 Euro. Die Polizei in Hanau sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich telefonisch bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Hausbewohner störte Einbrecher - Erlensee

(cb) Ein Einbrecher versuchte am Mittwoch, zwischen 21.50 Uhr und 22 Uhr, über eine Balkontür in ein Haus in der Thomas-Mann-Straße (10-er Hausnummern) einzudringen. Hierzu, so die derzeitigen Erkenntnisse, bohrte der Ganove ein Loch in die Balkontür. Durch den dadurch verursachten Lärm wurde der Hausbesitzer auf den Einbrecher aufmerksam, welcher sodann die Flucht ergriff.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- zwischen 20 und 25 Jahre alt - zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß - kurze schwarze Haare - Bekleidung: weißes T-Shirt und schwarze Jogginghose

An der Balkontür entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Einbruchkommissariats bitten unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

3. Sicher im Alter - Polizei klärt auf - Neuberg

(as) Im Rahmen des Seniorentreffs der Neuberger "Teenager Spätlese" fand am Mittwochnachmittag ein wichtiger Präventionsvortrag in der Seniorendependance Neuberg statt. Vor rund 30 interessierten Teilnehmerinnen informierten Sicherheitsberater Herr Lerch sowie die Schutzfrauen PHK'in Rübmann und PHK'in Koch von der Polizeistation Hanau II über gängige Betrugsmaschen wie:

- Schockanrufe - Falsche Polizeibeamte - Enkeltrick und angebliche Bankmitarbeiter

Mit anschaulicher Präsentation und einem Audio-Beispiel wurden die Gefahren am Telefon aufgezeigt und Strategien zur Vermeidung vorgestellt - inklusive Infomaterial zum Mitnehmen. Die Reaktionen waren durchweg positiv - eine Wiederholung ist bereits beim nächsten Treffen der Neuberger Landfrauen geplant.

4. Parkplatzrempler: blauer Dacia beschädigt - Bruchköbel / Roßdorf

(cb) Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen blauen Dacia Logan beschädigte, der in einer Parkbucht in der Kirchstraße (10er-Hausnummern) stand. Die Fahrzeugführerin stellte den blauen Wagen am Dienstag, gegen 16 Uhr, ab und musste am Folgetag, gegen 11 Uhr feststellen, dass der Logan auf der Fahrerseite Kratzer und Dellen aufwies. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entferne sich dieser. Die Beamten der Polizeistation Hanau II nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

5. 27-Jähriger erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen - Schöneck

(cl) - Nach dem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der Frankfurter Straße zwischen den Ortsteilen Kilianstädten und Oberdorfelden (wir berichteten) ist der 27 Jahre alte Fußgänger im Krankenhaus verstorben. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Maintal unter der Telefonnummer 06181 43020 zu melden.

6. Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck - Schöneck / Kilianstädten

(cb) Mit Schmuck und Bargeld flüchteten am Mittwoch Unbekannte, nachdem sie am Abend in ein Einfamilienhaus in der Weimarer Straße (10-er Hausnummern) eingebrochen waren. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Ganoven über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Innere des Hauses ein und durchsuchten dann sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Hausbesitzer stießen bei ihrer Rückkehr, gegen 23.15 Uhr, auf ein Chaos und mussten das Fehlen von Schmuck, Uhren, Bargeld und einer Spiegelreflexkamera feststellen. Mit etwa 500 Euro wird der Sachschaden an der Terrassentür angegeben. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, Pressestelle, 02.05.2025, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell