POL-OH: Ortsschild gestohlen

Vogelsberg (ots) - Lauterbach. In der Zeit von Sonntag (16.02.) bis Freitag (21.02.) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Karlsbader Straße in Lauterbach-Maar ein und entwendeten Goldmünzen und Bargeld in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (rk) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und ...

mehr