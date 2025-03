Polizei Wuppertal

POL-W: RS Auto gerät ins Schleudern und kommt auf Dach zu liegen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu heute (19.03.2025, 02:30 Uhr) verursachte ein 25-Jähriger ein Verkehrsunfall, bei dem er leichte Verletzungen erlitt. Der 25-jährige war mit einem Ford Fiesta auf der B229 von Radevormwald nach Remscheid-Lennep unterwegs, als er in Höhe der Wupperbrücke aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr lenkte. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der junge Mann konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Hinweise auf den Konsum alkoholischer Getränke oder Betäubungsmittel liegen nicht vor. Die B229 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. An dem Ford entstand ein Totalschaden, der sich auf circa 20.000 Euro beläuft.

