Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Holzteile von Autobahnbrücke geworfen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (15.03.2025) wurden von zwei verschiedenen Brücken Holzteile auf die Fahrbahnder BAB 1 und die BAB 46 geworfen. Bislang Unbekannte warfen die Gegenstände von den Fußgängerbrücken an der Garschager Heide in Remscheid, sowie der Fußgängerbrücke am Willibrord-Lauer-Weg in Wuppertal auf die Fahrbahnen. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Nur durch Zufall wurde niemand verletzt. Vor wenigen Tagen kam es bereits zu einem vergleichbaren Fall auf der BAB 46. Ein Zusammenhang der Straftaten kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den oder die Täter zu ermitteln. -Wer hat an den genannten Örtlichkeiten Personen gesehen, die sich verdächtig verhalten haben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell