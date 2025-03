POL-W: W Unfallfahrer flüchtet zu Fuß

Wuppertal (ots) - Am Mittwochnachmittag, 12.03.2025 (15:30 Uhr) kam es an der Bachstraße in Barmen zu einem Raub in einer Wohnung und einem versuchten Raub. In dem Glauben, dass ein Bekannter an das Küchenfenster im Erdgeschoss klopfte, öffnete die Frau einem bislang unbekannten Täter die Wohnungstür. In der Folge schubste er die Geschädigte und entriss ihr ihre Armbanduhr. Dabei erlitt die 88-Jährige eine leichte ...

