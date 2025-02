Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zahlreiche Fahrten unter Drogen und Alkohol am Wochenende -#polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Am vergangenen Wochenende zogen Polizisten mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr, die Drogen und/oder Alkohol konsumiert hatten. Gleich zehn Verkehrssünder konnten die Ordnungshüter aus dem Verkehr ziehen.

Am Freitagnachmittag (07.02.2025) gegen 13:45 Uhr hielten Polizisten in einem Zivilfahrzeug einen Pkw auf der Eiserntalstraße in Siegen an. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 34-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest vor Ort verlief positiv.

Der junge Mann wurde auf die Polizeiwache nach Kreuztal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Am frühen Sonntagmorgen (09.02.2025) konnten Polizisten einen 52-Jährigen stoppen, der zuvor in auffälliger Fahrweise auf der Geisweider Straße in Fahrrichtung Siegen unterwegs war.

Gegen 04:45 Uhr fiel den Polizeibeamten ein Mercedes auf, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer missachtete die polizeilichen Anhaltezeichen und bog weiter auf die B54 ab. Erst mit einem weiteren eingesetzten Streifenwagen konnte der Mercedes in Höhe der Anschlussstelle City-Galerie angehalten werden.

Während der folgenden Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 52-jährige Fahrer alkoholisiert war. Einen Vortest lehnte er jedoch ab. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an. Außerdem stellte sich heraus, dass der Verkehrssünder nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Den 52-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

In Bad Berleburg ging der Polizei ebenfalls am Sonntag gegen 17:20 Uhr ein Pkw-Fahrer ins Netz. Dieses Mal war es ein 27-jähriger Mazda-Fahrer, der augenscheinlich Drogen konsumiert hatte. Auch hier wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei appelliert nicht zuletzt aufgrund der hohen Anzahl an Verstößen: Hände weg vom Steuer nach Alkohol und/oder Betäubungsmittelkonsum. Die Fahrtüchtigkeit ist beeinträchtigt und schwere Verkehrsunfälle können die Folge sein, die im schlimmsten Fall das #LEBEN kosten können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell