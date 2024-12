POL-RZ: Aufbruch zweier Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 19. Dezember 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 18.12.2024 - Schwarzenbek Gestern Abend (18. Dezember 2024) kam es gegen 18 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Aubenasstraße in Schwarzenbek. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde in einem Internetchat eine schwere Straftat in Schwarzenbek angekündigt. Dieses wurde der Polizei gemeldet und führte zu einem Einsatz diverser Polizei- und Rettungskräfte. Vor ...

mehr