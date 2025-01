Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 3-Jährige auf Abenteuertour

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Orlamünde: Zu einem großen Schreckmoment kam es am Mittwochmorgen in der Stadt im Südlichen Saaletal. Eine Dreijährige war bei ihrer Oma zu Besuch, die am Morgen kurz die Hunde an die frische Luft brachte. Nachdem sie kurze Zeit später wieder ins Haus kam, stand die Haustür offen und das Kind war nirgends zu sehen. Voller Aufregung und mit rasendem Herzen begann die Suche unter Hinzurufen der Polizei. Sogleich konnte Entwarnung gegeben werden. Ein junges Mädchen im Ort hat die Dreijährige zufällig im Nahbereich angetroffen und fast zeitgleich die Polizei informiert. Voller Glückgefühle nahm die Oma ihre Enkelin wohl auf wieder in ihre Arme.

