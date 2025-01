LPI-J: Wegen 2,38 Euro strafbar gemacht

Jena (ots) - In der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte in einen Kellerverschlag in der Prüssingstraße ein und entfernten dort gewaltsam ein Vorhängeschloss. Dahinter befand sich ein hochwertiges Rennrad im Wert von circa 2.000 Euro. Das nahm man an sich und verschwand unerkannt vom Tatort. Die Polizei sicherte mehrere Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen Besonders Schwerem Diebstahl ein. Rückfragen bitte an: ...

