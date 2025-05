Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto prallt gegen Baum: Zwei Insassen bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Gutachter mit Unfallrekonstruktion beauftragt

Obertshausen (ots)

(lei) Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in der Nacht zu Sonntag bei Obertshausen zwei junge Menschen im Alter von 20 und 22 Jahren zu Tode gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Ford Fiesta gegen 2.30 Uhr auf der Bürgermeister-Mahr-Straße in nördliche Richtung unterwegs, als der mit vier Personen besetzte Kleinwagen kurz nach der Kreuzung zur Seligenstädter Straße offenbar nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit großer Wucht gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum prallte. Trotz umgehender Sofortmaßnahmen durch Ersthelfer sowie jeweils notärztlicher Reanimation erlagen die beiden aus dem Rodgau stammenden Männer, die auf der Rückbank des Wagens saßen, wenig später ihren schweren Verletzungen. Einer von ihnen war zuvor im Auto eingeklemmt und musste von der ebenfalls alarmierten Feuerwehr zunächst aus dem Fahrzeug befreit werden.

Der mutmaßliche 22-jährige Fahrzeugführer und ein 19 Jahre alter vierter Insasse wurden leicht verletzt; sie kamen beide in Krankenhäuser. Der vermeintliche Fahrer stand nach ersten Informationen unter Alkoholeinfluss, sodass im weiteren Verlauf unter anderem eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Ein Gutachter, der noch in der Nacht an der Unfallstelle seine Arbeit aufnahm, wurde mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache beauftragt.

Der Fiesta, an dem Totalschaden entstand, wurde in dem Zusammenhang für die weiteren Untersuchungen sichergestellt. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Bürgermeister-Mahr-Straße für etwa vier Stunden vollgesperrt.

Offenbach, 04.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

