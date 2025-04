Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch in Café

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Markt; Tatzeit: zwischen 13.04.2025, 17.00 Uhr und 15.04.2025, 14.00 Uhr;

In ein Café einbrechen wollten bislang Unbekannte an der Straße Markt in Rhede. Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmittag hatten sich die Täter erfolglos an der Hintertür des Geschäftes zu schaffen gemacht. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. In das Innere gelangten die Einbrecher nicht.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

