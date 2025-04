POL-BOR: Borken - Gemen - Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der Ahauser Straße

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Stresemannstraße; Unfallzeit: 14.04.2025, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr; Einen grauen Mercedes Benz E-Klasse angefahren hat ein Unbekannter in Bocholt. Das Auto hatte in einer Parkbucht an einer Schule in der Stresemannstraße geparkt. Der Verursacher beschädigte den Pkw vorn rechts an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu ...

mehr