Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Polizei gelingt Schlag gegen Drogenhandel: Trio verhaftet, Waffen beschlagnahmt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Grünstiege; Tatzeit: 09.04.2025, 20.00 Uhr;

Einen gezielten Schlag gegen den illegalen Rauschgifthandel führte die Polizei am vergangenen Mittwoch in Gronau durch. Im Rahmen einer Observation nahmen die Beamten auf einem Parkplatz an der Grünstiege drei Personen fest. Diese standen im Verdacht, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Tatverdächtigen im Alter von 22, 43 (beide deutsche Staatsangehörige) und 32 Jahren (niederländischer Staatsangehöriger) sind in Gronau wohnhaft. Durch umfangreiche Ermittlungen im Vorfeld war das Trio in den Fokus der Ermittler geraten. Die Beschuldigten führten bei ihrer Festnahme etwa 6,5 Kilogramm Amphetamin, 35 Gramm Cannabis, 10 Ecstasy-Tabletten sowie zwei Einhandmesser mit. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere ca. 4,5 Kilogramm Amphetamin, 5,5 Kilogramm Marihuana, 2,5 Kilogramm Haschisch, ca. 200 Gramm Chrystal Meth, ca. 200 Gramm MDMA, ca. 90 Gramm Kokain, ca. 2500 Euro Bargeld, eine Machete, diverse Messer, ein Druckluft-Sturmgewehr (Anscheinswaffe) und eine Gaspistole beschlagnahmt werden. Der 32-jährige Hauptbeschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Gronau vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den einschlägig in Erscheinung getretenen Beschuldigten anordnete. Die beiden anderen Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Bilder im Anhang zeigen einen Teil der sichergestellten Betäubungsmittel und Waffen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell