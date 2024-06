FW-Schermbeck: Sturmschaden

Schermbeck (ots) - Um 9:55 Uhr wurde gestern der Löschzug Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Wasserschaden" zur Straße Am Frankenhof alarmiert. Hier drang aufgrund eines Schadens an einer Wasserleitung Wasser in ein Gebäude ein. Die Einsatzkräfte haben die betroffene Wasserleitung abgeschiebert und das Wasser mittels Nasssauger abgesaugt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Für den Löschzug endete der Einsatz um 11:01 Uhr. Rückfragen ...

mehr