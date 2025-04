POL-BOR: Bocholt - Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Nordring; Unfallzeit: 14.04.2025, zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr; Einen weißen Toyota Yaris beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Borken. Der Pkw hatte am Montagnachmittag in einer Parkbucht auf dem Nordring in Richtung Bocholt geparkt. Dort beschädigte der Flüchtige den vorderen linken Stoßfänger und Kotflügel. Er entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen ...

