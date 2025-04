POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Abschlussmeldung: K23 nach Verkehrsunfall gesperrt

Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn-Oeding, Jakobistraße; Tatzeit: 12.04.2025, 04.20 Uhr; In eine Tankstelle eingedrungen sind unbekannte Täter an der Jakobistraße in Südlohn-Oeding. Am frühen Samstagmorgen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen und entwendeten mehrere Felgen und eine Palette Energy Drinks. Im Anschluss flüchteten ...

