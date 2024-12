Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Kellerbrand in Kiel-Südfriedhof

Kiel (ots)

Die Kieler Feuerwehr wurde am Freitag um 04:09 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhauses nach Kiel-Südfriedhof alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte waren beide Treppenräume des Wohnhauses stark verraucht. Im Keller brannten Einrichtungsgegenstände, die zügig gelöscht werden konnten. Im Einsatzverlauf wurde eine Person dem Rettungsdienst übergeben. Weitere betroffene Bewohner wurden in einem bereitgestellten Bus der KVG untergebracht. Die Arbeiten waren nach einer guten Stunde beendet. Im Einsatz waren Kräfte des Kieler Rettungsdienstes, der KVG, der Polizei und der Kieler Feuerwehr.

