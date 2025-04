Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrerin flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße; Unfallzeit: 12.04.2025, 09.15 Uhr; Am Samstagmorgen erlitt ein 18-jähriger Radfahrer aus Gronau leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der Ochtruper Straße in Gronau. Der Gronauer befuhr den Radweg der Ochtruper Straße und wollte diese in Höhe der Eilermarkstraße überqueren. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt einer Autofahrerin, die auf der Ochtruper Straße in Richtung Ochtrup unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die Fahrerin des Autos erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Gestürzten, setzte jedoch anschließend ihre Fahrt in Richtung Ochtrup fort, ohne ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Die Autofahrerin wird wie folgt beschrieben: Die Frau war etwa 40 Jahre alt und hatte kurze braune Haare. Zur Unfallzeit trug sie eine rote Jacke. Sie sprach mit einem osteuropäischen Akzent und war mit einem roten Auto mit niederländischen Kennzeichen unterwegs.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell