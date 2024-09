Landespolizeiamt

POL-SH: Wasserschutzpolizei präsentiert sich bürgernah - Open-Ship und Aktionen in Kiel

Kiel (ots)

Zum ersten Mal können interessierte Bürgerinnen und Bürger die Wasserschutzpolizei (WSP) in Schleswig-Holstein mit einem eigenen "Tag der Wasserschutzpolizei" aus nächster Nähe umfassend kennenlernen.

Am 21. September zeigen Einsatzkräfte der WSP in Kiel die Fähigkeiten und demonstrieren wie vielfältig die Aufgaben zum Schutz der Meere, Flüsse und Küstengewässer in Schleswig-Holstein sind. Das dargestellte Einsatzspektrum reicht von Umweltschutzkontrollen und Fischereiaufsicht bis Hafensicherheit und Terrorabwehr.

Dabei wird insbesondere die Bewältigung von Einsatzlagen auf See mit praktischen Übungen dargestellt. Interessierte können Einsatzschlauchboote und Küstenboot in Aktion beobachten.

"Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Arbeit näherzubringen und Ihnen zu zeigen, wie wir für Sicherheit auf den Gewässern sorgen", erklärte Marco Kosminski, Leiter der Wasserschutzpolizei.

Durch ein Open-Ship und durch den Austausch mit den Einsatzkräften in einem Themenzelt werden Gäste, Freunde und Interessierte über die Hauptaufgaben der WSP informiert. Bei Interesse am Polizeiberuf werden außerdem Einstellungsberaterinnen und -berater der Landespolizei Schleswig-Holstein zur Verfügung stehen.

Bitte nehmen Sie die Veranstaltung in Ihren Veranstaltungskalender auf.

Tag der Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein 21.09.2024 ab 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr Wasserschutzpolizeirevier Kiel, Arwed-Emminghaus-Weg 11 in 24105 Kiel

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell