POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Gärtnereibetrieb

Heek (ots) - Tatort: Heek-Nienborg, Wext; Tatzeit: 13.04.2025, zwischen 13.30 Uhr und 17.35 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in der Bauernschaft Wext in Heek-Nienborg. Am Sonntagmittag zwischen 13.30 Uhr und 17.35 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und gelangten darüber in das Innere des Gebäudes. Sie durchwühlten sämtliche Räume und Schränke. Augenscheinlich machten ...

