POL-HS: Zeugensuche nach Sturz mit Elektromobil

Wegberg-Wildenrath (ots)

Am 4. November (Montag) verunglückte ein 86 Jahre alter Mann mit seinem vierrädrigen Elektromobil. Zeugen fanden den Senior gegen 12.40 Uhr auf der Heinsberger Straße in Bauchlage auf der Fahrbahn liegend vor. Sein Elektromobil lag auf dem Mann, der schließlich mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Unfallursache machen können oder denen der Mann mit seinem Gefährt vor dem Sturz aufgefallen ist. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

