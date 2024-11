Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Sexualdelikt

Wegberg (ots)

Vergangene Woche Mittwoch (30. Oktober) wurde eine junge Frau auf dem Heimweg von einem bislang Unbekannten sexuell belästigt. Die 16-Jährige war gegen 13.25 Uhr zu Fuß auf dem Gelderner Weg unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann von hinten zunächst an die Schulter und im weiteren Verlauf an die Brüste und an das Gesäß gefasst wurde. Der Tatverdächtige war sehr aufdringlich und ließ erst von der Schülerin ab, als ein unbeteiligter Zeuge hinzukam. Der Unbekannte war etwa 190 Zentimeter groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hatte dunkle Haare, einen Bart und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einer dunkeln Jeans und einer schwarzen Jacke. Die Polizei sucht nun nicht nur den Tatverdächtigen, sondern auch den unbeteiligten Zeugen, der der jungen Frau zu Hilfe kam. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell