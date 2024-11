Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter-Fahrer fährt auf haltenden Pkw auf und flüchtet

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am Montag (4. November) kam es auf der Mittelstraße zu einer Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines E-Scooter-Fahrers. Gegen 13.45 Uhr war eine Frau mit ihrem Pkw auf dem Südring unterwegs und fuhr in einen Kreisverkehr ein, den sie in Richtung Mittelstraße wieder verließ. Da die Frau anhalten wollte, habe sie den rechten Blinker betätigt und ihre Fahrt verlangsamt. Bevor sie zum Stillstand kam, fuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem E-Scooter auf das Fahrzeugheck auf. Nach einem kurzen Disput verließ der Unbekannte mit seinem Elektrokleinstfahrzeug die Unfallstelle in Richtung Südring. Er war etwa 180 Zentimeter groß, schlank und wirkte südländisch, möglicherweise türkisch. Er hatte lange schwarze Haare, die er zu einem Zopf gebunden hatte. Bekleidet war er mit einer hellen Hose sowie einer schwarzen Kunstlederbomberjacke. Sein E-Scooter war ebenfalls schwarz. Die Polizei sucht nun diesen Mann zur Klärung des Sachverhalts. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell