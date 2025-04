Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Spürnase "Sam" überführt Einbrecher

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Jakobistraße; Tatzeit: 12.04.2025, 04.20 Uhr; In eine Tankstelle eingedrungen sind unbekannte Täter an der Jakobistraße in Südlohn-Oeding. Am frühen Samstagmorgen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen und entwendeten mehrere Felgen und eine Palette Energy Drinks. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit einem Pkw vom Tatort in Richtung B70. Ein Zeuge beobachtete den Einbruch und nahm mit seinem Auto die Verfolgung auf. Er wählte den Polizeinotruf und gab den Beamten den Standort des flüchtigen Täterfahrzeugs durch. Kurze Zeit später verließen die Einbrecher in Höhe eines Bauernhofes an der Straße Ebbinghook ihren Wagen und flüchteten zu Fuß. In der sofort eingeleiteten Fahndung kamen neben mehreren Einsatzkräften auch ein Polizeihubschrauber und Diensthund "Sam" zum Einsatz. Die Hubschrauberbesatzung entdeckte einen Täter und führte die Einsatzkräfte heran. "Sam" nahm die Witterung auf und stellte den Mann in seinem Versteck. Beim Anblick des Hundes ließ sich der 41-jährige Mazedonier mit Wohnsitz in Schweden widerstandslos festnehmen. Der zweite Täter ist weiterhin flüchtig. Das zurückgelassene Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell