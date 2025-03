Groß-Umstadt (ots) - Kriminelle haben am Donnerstag (6.3.) mit der "Enkeltrick"-Masche Beute gemacht und eine Seniorin um ihren Schmuck gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen kontaktierten die bislang noch unbekannten Täter die Frau am frühen Morgen und gaben sich am Telefon als ihr vermeintlicher Enkel aus und forderten Schmuck. Sie setzten die Dame unter Druck ...

