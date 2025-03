Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Über drei Kilogramm Amphetamin sichergestellt

44- und 58-Jähriger vorläufig festgenommen

Groß-Gerau (ots)

Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln müssen sich zwei 44- und 58-Jährige nach ihrer vorläufigen Festnahme und einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag (6.3.) strafrechtlich verantworten. Nach einem Hinweis erhärtete sich der Verdacht gegen einen 58 Jahre alten Mann, dass er aus seiner Wohnung in der Danziger Straße heraus mit Drogen handeln soll. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellten Polizeikräfte über 190 Gramm Amphetamin sowie 59 Ecstasy Tabletten sicher. Doch nicht nur beim 58-Jährigen wurden die Beamten fündig. Auch sein 44 Jahre alter Nachbar geriet im Rahmen der Einsatzmaßnahme in den Fokus der Ermittler. Auch er solle mit Drogen regen Handel treiben. Nach der Erwirkung eines Durchsuchungsbeschlusses nahmen die Polizisten seine Wohnung näher unter die Lupe. Hierbei beschlagnahmten sie über 2,8 Kilogramm Amphetamin, fast 240 Gramm Marihuana und einige Ecstasy Tabletten. Beide Männer kamen für kriminalpolizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache, wo die Beamten entsprechende Verfahren einleiteten.

