Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250305-4: Autofahrer verursacht bei Flucht vor Polizei mehrere Unfälle

Hürth (ots)

Fahrer ohne Fahrerlaubnis - Blutprobe

Bei seiner Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer (25) am Dienstagnachmittag in Hürth mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Eine Radfahrerin (52) verletzte sich leicht. Polizisten stellten schließlich den Mann, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung an der Luxemburger Straße fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 15 Uhr ein grauer Mercedes auf. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug und gaben Anhaltezeichen. Der Fahrer blieb kurz stehen, beschleunigte dann aber sein Fahrzeug stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. In einer Einmündung schnitt er eine Radfahrerin, die in Folge des riskanten Fahrmanövers stürzte und sich leicht verletzte. In der Klosterstraße fuhr der 25-Jährige für wenige Meter auf dem Gehweg und kollidierte anschließend mit zwei geparkten Autos. Zuvor sei ein Vater mit seinen zwei Kindern in einen Hauseingang geflüchtet, um nicht vom Auto des Flüchtigen erfasst zu werden.

Erst in der Jülichstraße stoppte der Mercedes. Der Fahrer setzte seine Flucht zu Fuß fort. Nach kurzer Zeit stellten ihn Beamte in der Bahnstraße. Wie Ermittlungen zeigten, verfügt der nunmehr Beschuldigte über keine Fahrerlaubnis. Auch habe er sich der Kontrolle entzogen, weil er am Vortag Cannabis konsumiert habe. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (hw)

