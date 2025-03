Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250305-3: Autofahrer bei Zusammenstoß mit Stadtbahn schwer verletzt - Blutprobe

Brühl (ots)

Aufmerksame Zeugen halfen Verletztem aus dem Auto

Bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn in Brühl-Vochem am Dienstagabend (4. März) ist ein Autofahrer (57) schwer verletzt worden. Ersthelfer halfen dem Mann aus dem Auto. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der 57-Jährige gegen 19.50 Uhr mit seinem Opel auf der Kurfürstenstraße in Richtung Römerstraße gefahren. Am Bahnübergang der Stadtbahnlinie 18 seien die Schranken geschlossen gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Opelfahrer dennoch auf den Bahnübergang gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem hinteren Bereich der Stadtbahn, die in Richtung Bonn unterwegs war. Aufmerksame Zeugen reagierten schnell und halfen dem Mann aus dem Auto. Anschließend fing der Opel Feuer.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 22.15 Uhr. Im Rahmen der Ermittlungen im Krankenhaus stellten Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 57-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa ein Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell