Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250305-1: Zeugensuche nach Einbruchsversuch in Haus

Kerpen (ots)

Einbruchsspuren dokumentiert

Polizisten fahnden derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Dienstagabend (4. März) versucht haben sollen in ein Haus in Kerpen einzubrechen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 20.15 Uhr fuhren alarmierte Beamte zu einem Haus an der Krankenhausstraße in Buir. Dort stellten sie Hebelspuren an mehreren Fenstern sowie einer Schiebetür fest. Die Täter sollen über den Garten auf das Grundstück gelangt sein. Die Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell