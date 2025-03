POL-REK: 250305-2: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots) - Einbruchsspuren dokumentiert Polizisten fahnden derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Dienstagabend (4. März) versucht haben sollen in ein Haus in Kerpen einzubrechen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Gegen 20.15 Uhr fuhren alarmierte Beamte zu einem Haus an der ...

