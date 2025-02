POL-UN: Schwerte - Hopfen und Malz verloren: Fahrer eines Kleinkraftrades missachtet polizeiliche Anhaltezeichen und verliert Bierkasten

Holzwickede (ots) - Am Donnerstag (27.02.2025) kam es zwischen 08:30 Uhr und 18:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter bohrten den Schließzylinder der Terrassentür eines Hauses in der Eibenstraße auf und durchsuchten das Objekt. Anschließend entfernten sie sich mit samt Beute von dem Grundstück. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu ...

