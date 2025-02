POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Einfamilienhaus

Selm (ots) - In der Nacht von Mittwoch (26.02.2025) auf Donnerstag (27.02.2025) verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von 18:10 Uhr bis 07:45 Uhr Zugang zu einem Frisörsalon an der Waltroper Straße. Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Objekt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werne ...

mehr