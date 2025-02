Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna/Kamen - Täter machen sich in kürzester Zeit an Snackautomaten in Unna und Kamen zu schaffen

Unna/Kamen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch (26.02.2025), 18.30 Uhr auf Donnerstag (27.02.2025), 01.30 Uhr einen Snackautomaten an der Hammer Straße in Unna-Königsborn, in Höhe einer Bushaltestelle, beschädigt und aufgehebelt.

Ein Zeuge hatte bemerkt, dass die Stromversorgung des Geräts abgestellt und der Automat aufgebrochen war. Entwendet wurde nichts.

Anders hingegen bei einem Diebstahl aus einem Snackautomaten in Kamen-Heeren-Werve. Dort hatten sich unbekannte Täter am Donnerstag (27.02.2025) zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr gewaltsam an einem Automaten an der Straße "Werver Mark" zu schaffen gemacht. Entwendet wurde Bargeld.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 oder an die Polizei in Unna: 02303 921 3120. Die Kontaktaufnahme kann auch per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

