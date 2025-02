Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bilanz einer Kontrollaktion "Pedelec und Fahrrad"

Kamen (ots)

Bei einem Kontrolleinsatz am Donnerstag (27.02.2025) haben Polizeibeamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Unna in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr an verschiedenen Örtlichkeiten in Kamen kontrolliert.

Schwerpunkt der Kontrollen war u.a. die Sicherheit von Fußgängern in der Fußgängerzone und der Schutz von Fahrrad- und Pedelecfahrern auf der in der Bahnhofstraße eingerichteten Fahrradstraße.

Die eingesetzten Beamten erhoben in der Bahnhofstraße insgesamt 50 Verwarnungsgelder bei Pkw Fahrern, die die dortige Fahrradstraße widerrechtlich befuhren.

Insgesamt 17 Fahrradfahrer wurden fahrender Weise bei Kontrollen in der Fußgängerzone der Kamener Innenstadt festgestellt und kontrolliert.

Weiterhin wurden 86 Geschwindigkeitsverstöße gemessen. Acht weitere Maßnahmen wegen verscheidener Nichteinhaltungen wurden durchgeführt. Hierunter fielen beispielsweise Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Missachtungen der Vorschriften zur Ladungssicherung.

