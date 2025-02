POL-UN: Information der Kreispolizeibehörde Unna: Postwurfsendung in Bergkamen-Overberge

Unna (ots) - Ein 46-jähriger Unnaer war am Donnerstag (20.02.2025) zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr mit seinem Hund auf der Hertinger Straße in Unna unterwegs und beabsichtigte, in Höhe der Straße "Wellingloh" diese Straße in Richtung Bornekamp zu überqueren. Ein aus der Straße "Wellingloh" kommender dunkler Mercedes Vito war zu diesem Zeitpunkt dabei, nach rechts in die Hertinger Straße abzubiegen. Der ...

mehr