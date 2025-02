POL-UN: Bergkamen - unbekannte Täter brechen in zwei Apotheken ein

Holzwickede (ots) - Zwischen Freitagmittag (21.02.2025) und Mittwochmittag (26.02.2025) sind bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Schubertstraße in Holzwickede eingedrungen. Durch aufhebeln eines Fensters im ersten Obergeschoss drangen sie in das Objekt ein und durchwühlten alle Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde steht bislang nicht fest. Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können? Informationen ...

