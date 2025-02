POL-UN: Selm - unbekannte Täter brechen in Frisörsalon ein

Selm (ots) - In der Zeit von Mittwoch (26.02.2025), 18.30 Uhr auf Donnerstag (27.02.2025), 04.20 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckereifiliale an der Waltroper Straße in Selm-Bork ein. In dem Gebäude durchwühlten die Täter mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, ...

