Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Sachbeschädigung an Pkw

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Parkstraße; Tatzeit: 15.04.2025, zwischen 15.00 Uhr und 15.25 Uhr;

Einen silbernen Peugeot 308 mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter in Heiden. Das Fahrzeug hatte am Dienstagnachmittag an der Parkstraße gestanden. Dort schlug der Täter die vordere linke Seitenscheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein.

Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell