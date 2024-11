Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Von der Straße abgekommen und mehrfach überschlagen

Am Sonntag landete bei einem Unfall bei Erbach ein Ford im Acker. Zwei Insassen wurden dabei verletzt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war gegen 15.45 Uhr ein Ford auf der Landstraße 240 zwischen Ringingen und Bach unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Pkw aufgrund ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Dabei überschlug sich laut Zeugenangaben der Pkw mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Aus dem Auto seien wohl eine Frau und ein Mann herausgeklettert. Beide wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ermittler fest, dass wohl beide nicht angeschnallt waren und im Fahrzeug auch keine Airbags ausgelöst hatten. Glücklicherweise zogen sich die 23-Jährige und der 29-Jährige nur leichte Verletzungen zu. Beide stammen aus Rumänien und waren mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs. An denen hatten sie ein ungültiges Kennzeichen montiert. Auch konnte keiner der beiden einen Führerschein vorweisen. Wer nun gefahren ist, muss die Polizei noch ermitteln. Der Ford war nur noch Schrott und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1.000 Euro. Da beide Insassen keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben, mussten sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen.

++++2146032(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

