Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Internationale Haftbefehle: Gesuchter Männer festgenommen; Streife kontrollierte Audi und deckte mehrere Verstöße auf; Fremdenfeindliche Äußerungen: Polizei sucht Zeugen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ermittlungen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens: Audi RS3 und Führerschein beschlagnahmt - Offenbach

(fg) Polizeibeamte, die am frühen Dienstagmorgen im Odenwaldring in einem Zivilfahrzeug unterwegs waren, beschlagnahmten einen Audi RS3 sowie den Führerschein des 20 Jahre alten Fahrers. Die Ermittlungen gegen den Offenbacher werden wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens geführt, weshalb zeitgleich Zeugen gesucht werden. Gegen 1.20 Uhr habe der 20-Jährige seinen Wagen verkehrswidrig und rücksichtslos beschleunigt, offenbar um die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Der Audi sei der zivilen Streife im innerstädtischen Bereich (Odenwaldring / Senefelder Straße) bei erlaubten 50 Stundenkilometern mit einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern aufgefallen. Beim Anfahren soll der Lenker mit lautem Motorengeräusch losgefahren sein; hierbei soll er ebenfalls derart beschleunigt haben, dass die Streife zunächst nicht aufschließen konnte. Kurz darauf hielt der Fahrer, nachdem die Zivilstreife entsprechende Anhaltesignale aufgezeigt hatten, an der Ampelkreuzung Odenwaldring / Richard-Wagner-Straße an. Der Offenbacher wurde mit dem strafrechtlichen Tatvorwurf konfrontiert; nebst seinem Audi und der Fahrerlaubnis wurden auch seine mitgeführten Mobiltelefone beschlagnahmt. Zeugen sowie Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699.

2. Mehrere Kellereinbrüche: Einbrecher hatten es scheinbar auf Fahrräder abgesehen - Offenbach

(cb) In den zurückliegenden Tagen kam es im Hessenring (40-er Hausnummern) zu mehreren Kellereinbrüchen, weswegen die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Aus einem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus nahmen Langfinger, nachdem sie zwischen Samstag, 10 Uhr und Montag, 18.30 Uhr, das Vorhängeschloss zu dem Abteil aufgebrochen hatten, ein E-Bike im Wert von etwa 4.000 Euro, eine Handsäge und Alkohol mit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. In einem benachbarten Haus brachen bislang Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 12 Uhr und Montag, 18.30 Uhr, ebenfalls in ein Kellerabteil ein. Aus diesem klauten die Unbekannten ein Rennrad der Marke "Canyon" sowie ein Mountainbike der Marke "Cube". Durch das Aufbrechen des Vorhängeschlosses des angegangenen Kellerabteils entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 25 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenbach bitten unter der Rufnummer 069 8098-5100 um Zeugenhinweise.

3. Streife kontrollierte Audi und deckte mehrere Verstöße auf - Offenbach

(fg) Ein 31 Jahre alter Mann aus Offenbach hat nach einer Fahrzeugkontrolle am Dienstagmorgen im Spessartring mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Die Liste der Vorwürfe gegen den 31 Jahre alten Offenbacher, der gegen 1.30 Uhr im Bereich der Buchhügelallee in seinem Audi aus dem Verkehr gezogen wurde, ist lang. So soll der Audi-Lenker unter dem Einfluss von Rauschmitteln unterwegs gewesen sein; ein Vortest schlug positiv auf Kokain und THC an. Weiterhin war das genutzte Auto weder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, noch versteuert oder versichert. An dem Audi waren zudem zwei entwendete Kennzeichenschilder angebracht; dies ergab eine erste Überprüfung der kontrollierenden Streife. Wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt musste der 31-Jährige, der auch keine Fahrerlaubnis besaß, mit zur Wache. Der Audi wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an.

4. Mauer mit Farbe besprüht: Wer hat etwas gesehen? - Obertshausen / Hausen

(fg) Eine Gartenmauer in der Birkenwaldstraße im Bereich der 30er-Hausnummern haben Unbekannte zwischen Freitagnachmittag, 17.30 Uhr und Samstagvormittag, 10.45 Uhr, mit Farbe besprüht. Durch die Tat entstand ein Sachschaden, der auf rund 200 Euro geschätzt wird. Bisher liegen der Polizei keine Zeugenhinweise vor, weshalb hinweisgebende Personen gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

5. Internationale Haftbefehle: Gesuchter Männer festgenommen - Neu-Isenburg / Dietzenbach

(lei) Die Polizei hat jüngst im Landkreis Offenbach zwei Männer festgenommen, die wegen internationaler Haftbefehle gesucht waren. Bereits am Samstagmorgen (3. Mai) hatte eine Streife der Polizeistation Neu-Isenburg im Zuge einer Verkehrskontrolle einen 52-Jährigen verhaftet, gegen den wegen Erpressung eine Festnahmeausschreibung zum Zwecke der Auslieferungshaft nach Bosnien-Herzegowina vorlag. Am Montag klickten auf der Polizeistation in Dietzenbach dann die Handschellen bei einem 34-Jährigen. Er kam eigentlich seiner Meldeauflage auf der dortigen Wache nach. Das Gebäude durfte er jedoch nicht wie sonst wieder verlassen, denn er war von den polnischen Behörden zur Festnahme ausgeschrieben. Beide Männer sitzen nun in Auslieferungshaft, nachdem sie einem Haftrichter vorgeführt wurden.

6. Schmuck und Bargeld aus Wohnung geklaut - Neu-Isenburg

(cb) Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße (200er-Hausnummern) klauten Einbrecher nach bisherigen Ermittlungen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Nachdem sie in die Wohnung eingedrungen waren, durchwühlten sie das Schlafzimmer und nahmen die aufgefundenen Wertgegenstände an sich. Wie die Langfinger in die Wohnung gelangten, ist Teil der beim Einbruchskommissariat geführten Ermittlungen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Sonntag, 13 Uhr. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234 an die Kripo.

7. Fremdenfeindliche Äußerungen: Polizei sucht Zeugen - Neu-Isenburg

(lei) Zu einem mutmaßlich fremdenfeindlichen Zwischenfall kam es am Samstag gegen 20.15 Uhr in der Nachtigallenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen warteten die Kinder einer jungen Frau auf Höhe der Hausnummer 60, als sie von einer bislang unbekannten weiblichen Tatverdächtigen zunächst verbal angepöbelt wurden. Als die Mutter die Frau zur Rede stellte, äußerte diese mehrfach ausländerfeindliche Beleidigungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg zu melden.

8. Gewerblicher Güterverkehr im Fokus: Großkontrolle auf der Tank- und Rastanlage - Autobahn 3 / Rodgau

(lei) Am Montag führten mehrere Behörden auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen an der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln eine stationäre Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs durch. Der Einsatz begann gegen 08.30 Uhr und hatte das Ziel, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Bereich des gewerblichen Straßenverkehrs umfassend zu überprüfen. Während des Kontrollzeitraums wurden insgesamt 66 Fahrzeuge kontrolliert, darunter 41 Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen, 11 Lastkraftwagen unter 7,5 Tonnen, elf Kleintransporter unter 3,5 Tonnen sowie drei Kraftomnibusse. Insgesamt wurden 91 Personen einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Verstößen fest, denen teilweise schwerwiegende Konsequenzen folgten oder noch folgen. Im Einzelnen wurden 32 Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz sowie drei Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) registriert. In zwei Fällen war die Ladungssicherung unzureichend. Zudem wurden vier Geschwindigkeitsüberschreitungen, elf technische Fahrzeugmängel sowie drei weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Besonders gravierend waren vier Fälle, in denen Manipulationen oder Urkundenfälschungen vorlagen, sowie ein Fall von Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Als unmittelbare Maßnahmen wurden 27 Sicherheitsleistungen mit einem Gesamtbetrag von über 20.000 Euro erhoben. Darüber hinaus ergingen sechs Bar-Verwarnungen in Höhe von etwa 280 Euro. Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und in einzelnen Fällen gefälschte Dokumente, fremde Fahrerkarten sowie ein gefälschter Führerschein sichergestellt. In drei Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden - unter anderem wegen defekter Bremsen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen Sozialvorschriften. Die Kontrolle zeigt deutlich, wie wichtig regelmäßige und konsequente Überprüfungen des gewerblichen Güterverkehrs sind. Die festgestellten Verstöße machen deutlich, dass hier weiterhin ein erheblicher Handlungsbedarf besteht, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf den Autobahnen zu gewährleisten.

9. Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus - Rodgau / Weiskirchen

(fg) Unbekannte sind zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr und Montagvormittag, 11 Uhr, in der Waldstraße im Bereich der 30er-Hausnummern in ein Wohnhaus eingedrungen und haben Schmuck gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher über die Terrassentür ins Innere, wo sie anschließend sämtliche Räume durchsuchten. Nach einer ersten Befragung des Eigentümers wurde offensichtlich Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

10. Einbruch in Wohnhaus: Schmuck in unbekannter Anzahl entwendet - Rodgau

(lei) Im Zeitraum von Samstag auf Montag kam es in der Waldstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten auf noch ungeklärte Weise über die verschlossene Terrassentür in das Tatobjekt. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck in unbekannter Anzahl und bislang nicht bezifferbarem Wert. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu dieser Tat unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 06.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell