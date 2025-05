Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bargeld von Einbrechern mitgenommen; Parkplatzrempler: Schwarzer BMW beschädigt; E-Bike aus Fahrradabstellraum geklaut: Zeugen gesucht und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. E-Bike aus Fahrradabstellraum geklaut: Zeugen gesucht - Hanau

(cb) Ein E-Bike im Wert von mehr als 4.000 Euro haben bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 15.15 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, aus einem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße (40er-Hausnummern) gestohlen. Hierzu hebelten die Unbekannten den Zugang zum Abstellraum auf und nahmen aus diesem das hellbraune Fahrrad der Marke KTM mit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

2. Bargeld von Einbrechern mitgenommen - Maintal / Hochstadt

(cb) Die Kriminalpolizei in Hanau sucht Zeugen eines Einbruchs, der sich vermutlich am Freitagabend an der Anschrift "Am Kochberg", dort im Bereich der 10er-Hausnummern, ereignete. Die Einbrecher drangen über die aufgebrochene Terrassentür in das Innere des Einfamilienhauses ein und flüchteten anschließend mit etwa tausend Euro Bargeld. Zeugen setzen sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 mit den Ermittlern in Verbindung.

3. Einbrecher kamen über die Terrasse - Nidderau / Ostheim

(cb) Einbrecher waren zwischen Dienstag, 16 Uhr und Samstag, 23.15 Uhr, in einem Einfamilienhaus im Lerchenweg (einstellige Hausnummern) zugange. Sie verschafften sich über die gewaltsam aufgehebelte Terrassentür Zutritt in das Hausinnere. Hier durchsuchten die Langfinger sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob die Ganoven Beute machten ist bisher noch unklar. Der an der Terrassentür entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Beamten des Einbruchskommissariats in Hanau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der 06181 100-123 entgegen.

4. Parkplatzrempler: Schwarzer BMW beschädigt - Schlüchtern

(cb) Die Polizei in Schlüchtern sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich am Freitag im Bereich der Gartenstraße (20er-Hausnummern) ereignete. Ersten Erkenntnissen nach, beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher, zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr, beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes, den dort abgestellten schwarzen BMW mit GN-Kennzeichen an der Fahrzeugfront. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete dieser anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 06661 9610-0 entgegen.

Offenbach, 06.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

